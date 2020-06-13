Эксперт из США предсказал скорый крах доллара

Старший научный сотрудник исследовательского центра Jackson Institute of Global Affairs при Йельском университете Стивен Роуч в интервью Bloomberg предсказал скорый крах доллара. По словам ведущего экономиста, эпоха «неправомерных привилегий» американской валюты как основной мировой резервной подходит к концу.

Стивен Роуч отметил, что пандемия коронавируса негативно повлияла на экономику США. Кроме прочего, в мире усомнились в так называемой презумпции исключительности Соединенных Штатов. Именно по этой причине, по мнению эксперта, баланс валюты может измениться в любой момент.

Экономист уверен, что проблема заключается в ощутимом дефиците внутренних сбережений США. Данный факт был вполне очевиден еще до начала распространения COVID-19. В результате возник огромный разрыв между сбережениями и счетом текущих операций, который спровоцировал взрывной дефицит государственного бюджета Соединенных Штатов.

По прогнозу Стивена Роуча, серьезный обвал доллара произойдет к 2021 году. Он будет обусловлен политикой президента США Дональда Трампа. В частности, торговым перфекционизмом, выходом из ключевых опор глобализации, рядом неудачных решений в отношении пандемии коронавируса и нарастающим социальным недовольством.

Эксперт склонен считать, что американская валюта может упасть на 35% после стабилизации экономического кризиса. В дальнейшем последует инфляция и стагфляция.

«COVID-19, расовые беспорядки и падение всемогущего доллара резко сократят глобальное экономическое лидерство экономики США. Непомерные привилегии должны быть заработаны, а не приниматься как должное», — сказал Стивен Роуч.

По его словам, слабый экономический рост и удешевление денежных средств нанесут ущерб финансовым рынкам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нефть упала, а доллар вырос.