Боец ММА Шлеменко вытащил из Иртыша тело утонувшего мужчины

Российский боец смешанного стиля и бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко рассказал, как обнаружил тело утопленника во время купания в реке Иртыш. Инцидент произошел в селе Уть-Заостровка в Омской области.

«Сегодня со мной произошла неприятная история. Купались с сыном в районе Усть-Заостровки, и вот здесь вот увидел труп, в метрах 15 от берега, сплавал за ним, вытащил — мужчина лет 40-45, уже все. К сожалению, как-то, знаете, оказывать помощь ему смысла нет, потому что плавает он, видать, как минимум сутки, судя по тому, как он выглядит», — поделился спортсмен во время видеообращения к подписчикам в Instagram.

Instagram @alexandershlemenko

Он сообщил фолловерам, что уже вызвал на место обнаружения трупа полицию, для опознания тела и проведения необходимых мероприятий. Интернет-пользователей Александр Шлеменко призвал быть осторожнее во время купания в воде и правильно рассчитывать свои силы при заплыве.

«Расценивайте трезво свои силы, потому что их реально может не хватить, а вас кто-то может ждать дома», — призвал фанатов боец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Шлеменко в эксклюзивном интервью прокомментировал заявление ирландского коллеги Конора Макгрегора о завершении карьеры.