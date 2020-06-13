Боец ММА Шлеменко вытащил из Иртыша тело утонувшего мужчины
Спортсмен призвал своих подписчиков в Instagram быть осторожнее при купании.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Bьttner; Instagram @alexandershlemenko
Российский боец смешанного стиля и бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко рассказал, как обнаружил тело утопленника во время купания в реке Иртыш. Инцидент произошел в селе Уть-Заостровка в Омской области.
«Сегодня со мной произошла неприятная история. Купались с сыном в районе Усть-Заостровки, и вот здесь вот увидел труп, в метрах 15 от берега, сплавал за ним, вытащил — мужчина лет 40-45, уже все. К сожалению, как-то, знаете, оказывать помощь ему смысла нет, потому что плавает он, видать, как минимум сутки, судя по тому, как он выглядит», — поделился спортсмен во время видеообращения к подписчикам в Instagram.
Он сообщил фолловерам, что уже вызвал на место обнаружения трупа полицию, для опознания тела и проведения необходимых мероприятий. Интернет-пользователей Александр Шлеменко призвал быть осторожнее во время купания в воде и правильно рассчитывать свои силы при заплыве.
«Расценивайте трезво свои силы, потому что их реально может не хватить, а вас кто-то может ждать дома», — призвал фанатов боец.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Шлеменко в эксклюзивном интервью прокомментировал заявление ирландского коллеги Конора Макгрегора о завершении карьеры.
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