«Я долго думала»: Варнава шокировала публику кардинальной сменой образа

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава из числа тех женщин, кто в нужный момент и поддержит человека, и насмешит его, и заинтригует. В общем — личность разносторонняя. Удивительная способность актрисы менять образ за долю секунды, порой, сводит ее поклонников с ума.

Так, например, буквально несколько часов назад Варнава опубликовала фото, где позировала, судя по всему, обнаженной, в кадр попали лишь голые плечи и руки, прикрывающие грудь. Но, как ни удивительно, не это привлекло внимание фолловеров, а прическа актрисы — короткая стрижка и черными, как уголь, волосы.

«По-моему, мне надо перестать думать. Я долго думала, прежде чем пришла к этому заключению», — подписала снимок звезда.

Такие кардинальные перемены во внешности Варнавы шокировали ее фолловеров. Ведь еще день назад она была яркой блондинкой с необъятной копной волос, а сегодня превратилась в «грустного мальчишку».

«Бог мой… Катя, что все это значит?!»

«Ого!!! Зачем??? Такие были волосы…»

«Словно хрупкая фарфоровая куколка… Что с ней вообще происходит?»

«А что же нам теперь думать??? Как быть… Вернись!!!» — писали в комментариях раздосадованные фолловеры.

Впрочем, позже выяснилось, что шумиху фанаты подняли напрасно: звезда просто примерила парик и не упустила возможности подшутить над своими поклонниками.

Ранее 5-tv.ru показал умилительное фото Екатерины Варнавы в обнимку со счастливой таксой.