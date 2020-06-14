Джоан Роулинг хотят сжечь на костре толерантной инквизиции
Главный редактор общественно-политического интернет-издания Виктор Мараховский о далеко не сказочном дурдоме в жизни литературной мамы самого знаменитого волшебника ХХ века.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Dennis Van Tine; 5-tv.ru
Пока весь мир с живым интересом следил за тем, как в Америке сносят памятники расисту Христофору Колумбу, в Англии — памятники королям-работорговцам (я насчитал пятерых) и даже в Бельгии — королю-колонизатору Леопольду, параллельно развивалась еще одна трагедия.
В центре ее оказалась знаменитая сказочница Джоан Роулинг и ее новая война с секс-меньшинствами. Казалось бы, Роулинг сделала для секс-меньшинств больше чем кто бы то ни было. Она, черт возьми, пожертвовала им даже своего доброго волшебника Дамблдора, постфактум объявив его голубым. За это меньшинства должны были ее заживо отлить в граните. Но оказалось, что она тоже недостаточно хороша.
Подробности в видеосюжете.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что исполнитель хита «Между мной и тобой» певец Оскар объявил себя трансгендером.
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