Джоан Роулинг хотят сжечь на костре толерантной инквизиции

Пока весь мир с живым интересом следил за тем, как в Америке сносят памятники расисту Христофору Колумбу, в Англии — памятники королям-работорговцам (я насчитал пятерых) и даже в Бельгии — королю-колонизатору Леопольду, параллельно развивалась еще одна трагедия.

В центре ее оказалась знаменитая сказочница Джоан Роулинг и ее новая война с секс-меньшинствами. Казалось бы, Роулинг сделала для секс-меньшинств больше чем кто бы то ни было. Она, черт возьми, пожертвовала им даже своего доброго волшебника Дамблдора, постфактум объявив его голубым. За это меньшинства должны были ее заживо отлить в граните. Но оказалось, что она тоже недостаточно хороша.

Подробности в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что исполнитель хита «Между мной и тобой» певец Оскар объявил себя трансгендером.