Ученые против коронавируса: когда победят смертельную инфекцию?

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Промышленное производство первых российских вакцин против СОVID-19 начнется уже в сентябре. Три государственных научных учреждения РФ готовят 13 видов спасительного препарата.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Cadu Rolim; 5-tv.ru

Уже почти две недели число заболевших коронавирусом в России не превышает девяти тысяч. И, что более оптимистично — сохраняется устойчивая тенденция роста количества выздоровевших.

По последним данным, вирус победили почти 275 тысяч россиян. За последние сутки заразились 8 706 человек. А если сравнивать ежесуточный прирост, то с начала эпидемии и по сегодняшний день он сократился в 16 раз.

Пик коронавируса в стране был пройден 11 мая — тогда было зафиксировано чуть больше 11 тысяч случаев заражения. Об этом в субботу заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

43 региона страны уже вышли на первый этап снятия ограничений, еще шесть находятся на втором. Промышленное производство первых российских вакцин начнется уже в сентябре. Всего до конца года их появление анонсировали три государственных научных учреждения. Все они готовят 13 видов спасительного препарата.

И в этом большая заслуга ученых, чьи борьба с вирусом чаще остается за кадром. Вирусологи, иммунологи и другие специалисты ищут у коронавируса уязвимые места. Пока прогнозы очень осторожные, но все в один голос заявляют, что ближайшие несколько месяцев станут определяющими.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, есть ли риск заразиться СОVID-19 через посуду или еду.

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