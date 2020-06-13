Есть ли риск заразиться СОVID-19 через посуду или еду? Вирусолог о безопасном посещении кафе

В России постепенно снимают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, в Подмосковье уже с 12 июня заработали летние веранды ресторанов и кафе. На них разрешено обслуживать посетителей с соблюдением мер предосторожности. О том, как лучше вести себя в этот период гражданам, чтобы не спровоцировать вторую волну заболевания, 5-tv.ru рассказал профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский.

По его словам, следует быть осторожными и не спешить пользоваться всеми вернувшимися возможностями. Не рекомендуется собираться большими компаниями.

«Надо вести себя разумно. Инфекция летом будет распространяться хуже, медленнее. Капли мокроты будут высыхать, вирус ослабевает в популяции. Все эти факторы, я надеюсь, позволят предотвратить вторую волну. Руки помыть никогда не помешает. Не надо это делать 10 раз в час, но время от времени. Я бы даже посоветовал не торопиться собираться большими семьями, немножко можно с этим подождать. Дни рождения, гулянки, большие сборы — не время еще пока», — сказал Аграновский.

В связи с открытием летних веранд ресторанов он отметил, что можно не бояться заражения через посуду. При этом сотрудники заведения будут вынуждены работать в масках, так как риск передачи коронавируса респираторным путем остается даже сейчас.

«Риск передачи через помытую водой посуду — нулевой. Это не опасно, вирус не передается с пищей. А вот если повар накашлял в зале, то это уже хуже. Поэтому повар должен быть в маске, хотя и жарко. Я понимаю повара, его чувства, ему тяжело на кухне в жаре. Но лучше так делать», — сказал Аграновский.

Зато носить перчатки летом в ресторанах, по мнению вирусолога, было бы избыточной мерой. Он признал, что от этого «аксессуара» можно отказаться.

«Перчатки вообще не нужны, эта мера мне кажется излишней целиком, маску тоже надо снимать, ну, не сидеть же в ресторане в маске, это лишнее», — заключил ученый.

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