Есть ли риск заразиться СОVID-19 через посуду или еду? Вирусолог о безопасном посещении кафе

|
Алина Потёмкина
Эксклюзив 10

Профессор кафедры вирусологии биофака МГУ объяснил, как себя вести, чтобы не спровоцировать вторую волну пандемии коронавируса.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков, 5-tv.ru

В России постепенно снимают ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, в Подмосковье уже с 12 июня заработали летние веранды ресторанов и кафе. На них разрешено обслуживать посетителей с соблюдением мер предосторожности. О том, как лучше вести себя в этот период гражданам, чтобы не спровоцировать вторую волну заболевания, 5-tv.ru рассказал профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский.

По его словам, следует быть осторожными и не спешить пользоваться всеми вернувшимися возможностями. Не рекомендуется собираться большими компаниями.

«Надо вести себя разумно. Инфекция летом будет распространяться хуже, медленнее. Капли мокроты будут высыхать, вирус ослабевает в популяции. Все эти факторы, я надеюсь, позволят предотвратить вторую волну. Руки помыть никогда не помешает. Не надо это делать 10 раз в час, но время от времени. Я бы даже посоветовал не торопиться собираться большими семьями, немножко можно с этим подождать. Дни рождения, гулянки, большие сборы — не время еще пока», — сказал Аграновский.

В связи с открытием летних веранд ресторанов он отметил, что можно не бояться заражения через посуду. При этом сотрудники заведения будут вынуждены работать в масках, так как риск передачи коронавируса респираторным путем остается даже сейчас.

«Риск передачи через помытую водой посуду — нулевой. Это не опасно, вирус не передается с пищей. А вот если повар накашлял в зале, то это уже хуже. Поэтому повар должен быть в маске, хотя и жарко. Я понимаю повара, его чувства, ему тяжело на кухне в жаре. Но лучше так делать», — сказал Аграновский.

Зато носить перчатки летом в ресторанах, по мнению вирусолога, было бы избыточной мерой. Он признал, что от этого «аксессуара» можно отказаться.

«Перчатки вообще не нужны, эта мера мне кажется излишней целиком, маску тоже надо снимать, ну, не сидеть же в ресторане в маске, это лишнее», — заключил ученый.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Москва и Петербург возвращается к привычному ритму жизни после снятия ряда ограничений из-за COVID-19.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
69.12
0.50 78.52
0.60
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня

Последние новости

17:25
Есть ли риск заразиться СОVID-19 через посуду или еду? Вирусолог о безопасном посещении кафе
17:17
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
16:56
Мертвецки пьяного звезду «Дома-2» Кудряшова доставили в полицию
16:45
«Леся на охоте»: Никитюк в экстравагантном образе выступает в защиту рысей
16:31
Полина Гагарина удивила Билана, исполнив его песню «Держи» — видео
16:16
Девочка или мальчик? Ученые выяснили, что пол ребенка зависит от мужских генов

Сейчас читают

«Летящая и радостная»: Андрей Норкин показал архивное фото покойной жены
Создал новые проблемы: Почему после записи обращения Ефремов рискует попасть под стражу? — объясняет Жорин
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок