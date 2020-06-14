Пьяный отец избил семимесячного сына из-за громкого плача в Екатеринбурге

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Алиса Старжевская
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Мужчина ударил ребенка, якобы чтобы его успокоить.

Пьяный отец избил семимесячного сына из-за громкого плача в Екатеринбурге

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

В Екатеринбурге нетрезвый отец применил насилие к своему семимесячному сыну за то, что он слишком громко плакал. Об этом URA.RU сообщили в СКР по Свердловской области.

Как заявил представитель ведомства Максим Чалков, инцидент произошел вечером 13 июня. 38-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил по лицу младенца во время прогулки, когда тот лежал в коляске. В результате она опрокинулась, и мальчик из нее выпал.

Сообщается, что мужчина поднял руку на сына из-за того, что ребенок громко плакал в коляске, и он таким способом попытался его успокоить. На данный момент устанавливаются другие обстоятельства произошедшего. Младенцу оказывается помощь в больнице, а его родители дают показания.

Отмечается, что ранее мужчина уже привлекался по административным статьям, связанными с избиением жены.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Омске многодетная мать жестоко избила свою двухлетнюю дочь.

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