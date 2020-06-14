Молния попала в самолет, летящий из Москвы в Ульяновск

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Нюра Незванова
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Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел во время обхода лайнером грозовых облаков.

Молния попала в самолет, летящий из Москвы в Ульяновск

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

Молния попала в самолет, который направлялся из Москвы в Ульяновск. Все произошло в ночь на 13 июня во время обхода воздушным судном грозовых облаков.

Экипаж Embraer 170 принял решение продолжить полет до аэропорта назначения.

Подробности уточняются.

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