Молния попала в самолет, летящий из Москвы в Ульяновск
| Нюра Незванова Происшествия 307
Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел во время обхода лайнером грозовых облаков.
Фото: www.globallookpress.com / Xinhua
Молния попала в самолет, который направлялся из Москвы в Ульяновск. Все произошло в ночь на 13 июня во время обхода воздушным судном грозовых облаков.
Экипаж Embraer 170 принял решение продолжить полет до аэропорта назначения.
Подробности уточняются.
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