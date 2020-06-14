Молния попала в самолет, летящий из Москвы в Ульяновск

Молния попала в самолет, который направлялся из Москвы в Ульяновск. Все произошло в ночь на 13 июня во время обхода воздушным судном грозовых облаков.

Экипаж Embraer 170 принял решение продолжить полет до аэропорта назначения.

Подробности уточняются.