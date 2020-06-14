«Я пробую и обжигаюсь»: петербурженка о том, как в детской воде из магазина обнаружила антисептик

Жительница Петербурга Софья Быченкова рассказала о неожиданной находке, которую она обнаружила в бутылке с водой, которая предназначалась для ее ребенка. Вместо ожидаемой жидкости в емкости оказался санитайзер.

«Муж купил детскую воду в магазине, дочка начала ее пить и выплюнула со словами: „Мама, водичка горячая“. Дальше дочка начинает плакать. Я пробую воду и обжигаюсь, потому что там что-то спиртосодержащее», — рассказывает петербурженка.

Софья экстренно начала промывать рот дочке. Ее супруг пошел в магазин, выяснять, как в бутылочке оказалось опасное для здоровья при приеме внутрь, средство. Уже на следующий день в торговой точке признали свою вину, но объяснение представителей магазина, несколько обескуражило встревоженных родителей.

«Магазин признал свою вину, они, видимо, смотрели по камерам, откуда он взял воду. Что воду он брал со стеллажа, там, где она и стоит всегда. У нас есть чек. Я так поняла по разговору администратора, что это ошибка персонала, который этот санитайзер разливает, для того, чтобы он стоял у кассиров на кассах. И, видимо, перепутали бутылки, и они попали в торговый зал», — поясняет петербурженка.

Пара рассказала о произошедшем участковому, однако, по мнению, женщины уголовное дело скорее всего возбуждать не будут, так как, к счастью, ни мать, ни ребенок не получили травм. Однако больше всего женщину беспокоит, не окажется ли еще такая бутылка с «сюрпризом» в руках другого ребенка, ведь изучив свои покупки в тот день, петербуржцы обнаружили еще одну бутылку с антисептиком внутри.

«Мы возможно повезем воду на экспертизу, но не собираемся судиться с магазином. Просто хочется быть уверенными, что такая вода больше никому не попадет, потому что мы не знаем, сколько таких бутылок было. Мы нашли дома еще одну. Мне было страшно, что такая вода попадет еще кому-то», — призналась молодая мать.

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