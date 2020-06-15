Генетические данные россиян будут храниться в «обезличенном виде»

Генетическая информация россиян будет храниться в национальной базе данных, которую поручил создать глава государства, в «обезличенном виде». Об этом сообщил в интервью «Парламентской газете» президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

«Хочу отметить, что все геномы людей в единой базе данных будут деперсонализированы, люди в ней будут в некоем смысле „обезличены“. <…> Очевидно, что вся эта информация должна быть отнесена к особо охраняемым государством персональным данным», — сказал он.

Ковальчук пояснил, что знание геномов населения открывает новые возможности для персонализации медицины, поскольку позволяет предсказать, какие заболевания могут развиваться у людей и предотвращать их.

«Медицина будет ориентирована на сохранение здоровья конкретного человека на генетическом уровне. На самом деле, это „взрыв“», - отметил глава «Курчатовского института».

По его словам, окончательно необходимость создания единой базы генетической информации стала очевидна во время пандемии коронавируса.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин поручил правительству страны и «Курчатовскому институту» создать в России национальную базу генетической информации. По словам президента, государственное финансирование этой информационно-аналитической системы должно начаться с 2021 года.