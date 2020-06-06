Путин поручил разработать учебные курсы в области генетики для школ

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Василий Заика
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Президент РФ указал на необходимость создания в России национальной базы генетических данных.

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Фото, видео: ТАСС / Иван Юдин

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать учебные курсы в области генетики для школ, сообщает «Экономика сегодня». Глава государства дал указание правительству организовать курсы повышения квалификации учителей в данной предметной области.

«Правительству РФ обеспечить разработку отдельных учебных курсов и дисциплин (модулей) в области генетики для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования детей, а также организовать повышение квалификации педагогических работников в этой предметной области», — говорится в тексте перечня поручений Владимира Путина.

Российский лидер, помимо прочего, дал поручение премьер-министру Михаилу Мишустину и директору «Курчатовского института» Александру Благову создать в стране национальную базу генетической информации.

Владимир Путин также указал на необходимость ежегодного финансирования этой информационно-аналитической системы из бюджета, начиная с 2021 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин пообещал разобраться в ситуации с пострадавшим львенком из Дагестана.

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Путин поручил разработать учебные курсы в области генетики для школ

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