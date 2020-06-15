Гимнастка Татарева показала части тела в нижнем белье
Болельщики Анастасии отреагировали на откровенные фотографии комплиментами.
Закрыть
Смотрите также:
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова принять материальную помощь
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 июня, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 июня
Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Серебряков Дмитрий; Instagram @tatarchik_official
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповых упражнениях Анастасия Татарева взбудоражила своих болельщиков откровенными фотографиями в Instagram. 22-летняя спортсменка выложила в сеть несколько снимков, на которых видны ее части тела в черном нижнем белье. Татарева попросила подписчиков определиться, какой кадр самый удачный, однако фанаты гимнастки не смогли сделать однозначный выбор, зато не поскупились на комплименты.
«Настя, ты шикарная! Как тут выбрать?!» — восхитился один из пользователей.
Анастасия Татарева завоевала олимпийское золото на играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. В ее арсенале также шесть золотых медалей чемпионатов мира и пять — чемпионатов Европы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российская гимнастка Дарья Спиридонова развлекла пользователей соцсетей, устроив дефиле в свадебном платье верхом на муже — тоже гимнасте Никите Нагорном.
Читайте также
41%
1.28 79.15
0.63
Нашли ошибку?