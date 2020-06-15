Гимнастка Татарева показала части тела в нижнем белье

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Светлана Александрова
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Болельщики Анастасии отреагировали на откровенные фотографии комплиментами.

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Фото, видео: ТАСС / Серебряков Дмитрий; Instagram @tatarchik_official

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповых упражнениях Анастасия Татарева взбудоражила своих болельщиков откровенными фотографиями в Instagram. 22-летняя спортсменка выложила в сеть несколько снимков, на которых видны ее части тела в черном нижнем белье. Татарева попросила подписчиков определиться, какой кадр самый удачный, однако фанаты гимнастки не смогли сделать однозначный выбор, зато не поскупились на комплименты.

Instagram @tatarchik_official

«Настя, ты шикарная! Как тут выбрать?!» — восхитился один из пользователей.

Анастасия Татарева завоевала олимпийское золото на играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. В ее арсенале также шесть золотых медалей чемпионатов мира и пять — чемпионатов Европы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российская гимнастка Дарья Спиридонова развлекла пользователей соцсетей, устроив дефиле в свадебном платье верхом на муже — тоже гимнасте Никите Нагорном.

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