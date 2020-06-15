Сколько стоят голливудские улыбки российских звезд

Голливудская улыбка — «фишка» многих российских знаменитостей. Безупречные белые зубы приковывают взгляды фанатов и восхищают их. Однако, как рассказал стоматолог Рамиль Искендеров, большинство российских звезд установили виниры, причем не всегда удачные. Свои зубы представители шоу-бизнеса сохранили только в исключительных случаях, рассказывает сайт KP.RU.

Ксения Собчак

По словам стоматолога, российская ведущая Ксения Собчак — одна из немногих, кто отказался от виниров в пользу своих зубов. Искендеров полагает, что светская львица в детстве обращалась к ортодонту, поэтому исправила привкус.

«В детстве, судя по ее ранним фотографиям, у Ксении были проблемы с прикусом: он был у нее прогенический — это когда нижняя челюсть находится чуть впереди верхней челюсти. Сейчас же прикус у нее практически прямой. Судя по состоянию зубов телеведущей, на сегодняшний день ничего, кроме отбеливания и брекетов она не делала», — отметил специалист.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Паулина Андреева

Российская актриса Паулина Андревва, прославившаяся после съемок в сериале «Оттепель» также предпочитает выравнивание зубов с помощью брекетов, а не замену их на виниры.

«Проблема не так очевидна — у нее вполне могла быть скучность зубов (когда челюсть не успевала расти после прорезывания зубов) из-за ее хрупкого телосложения», — прокомментировал ее улыбку Искендеров.

ТАСС / Геодакян Артем

Настя Ивлеева

Что касется ведущей и блогера Насти Ивлеевой, то она решила установить на переднюю поверхность зубов виниры. Минимальная цена одного такого винира — 30 тысяч рублей, отметил эксперт.

По его мнению, знаменитость не очень удачно выбрала цвет для зубов. Она полностью отказалась от естественности и слишком их забелила. Их форма, по словам стоматолога, также выглядит довольно странно.

Instagram @_agentgirl_

Анна Седокова

Положительно Искендеров охарактеризовал выбор певицы Анны Седоковой.

«Аналогичная история и с Анной Седоковой — у нее стоят виниры, однако цвет подобран правильно — выглядит все очень натурально», — подчеркнул специалист.

ТАСС / Драчев Виктор

Надежда Бабкина

А вот у народной артистки РФ Надежды Бабкиной с цветом зубок такие же проблемы, как у Ивлеевой, считает врач. Только она, скорее всего, устанавливала импланты с безметалловыми ортопедическими конструкциями, то есть коронки.

«С формой зубов ситуация чуть лучше — специалисты подобрали Надежде Георгиевне удачную форму коронок. Так что основная проблема лишь в цвете — слишком белый», — заключил Искендеров.

ТАСС / Терещенко Михаил

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Элджей показал себя без линз и гризлов.