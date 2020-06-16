Стали известны точные даты «Евровидения-2021»

Названы даты проведения конкурса «Евровидение» в 2021 году. О начале обратного отсчета до главного музыкального соревнования сообщили на официальном сайте «Евровидения» организаторы.

«Европейский вещательный союз (EBU) и вещатели NPO, NOS и AVROTROS подтвердили, что два полуфинала пройдут 18 и 20 мая, а большой финал 22 мая 2021 года», — говорится в сообщении.

Финал конкурса пройдет так, как и было запланировано на 2020 год, в Роттердаме. Площадкой станет концертный зал Ahoy.

В 2020 году «Евровидение» было отменено впервые за всю историю конкурса. Причиной тому стала пандемия коронавируса, которая не позволила проводить крупные массовые мероприятия. От России на конкурс должна была ехать петербургская группа Little Big. Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто выиграл «Евровидение-2020» согласно опросам слушателей.