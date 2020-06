В сети назвали победителя «Евровидении-2020»

Популярный конкурс «Евровидение-2020» из-за эпидемии коронавируса в этом году был отменен. Однако истинные фанаты придумали альтернативу — голосовать за любимого исполнителя в интернете. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Музыкальные коллективы из 41 страны должны были представить общественности свои номера на виртуальной сцене.

Опросы слушателей были проведены в социальных сетях и во время шоу «Европа зажигает огни». Не удивительно, что результаты голосования каждого опроса оказались разными.

Так, в интернет опросе, результаты которого были опубликованы 24 мая, тройка лидеров расположилась следующим образом: первое место занял исполнитель из Швейцарии. Второе и третье места слушатели присудили артистам из Латвии и Армении соответственно. Российская группа Little Big с песней Uno заняла лишь девятую позицию.

По итогам голосования, которое проводилось во время финала «Евровидения-2020» в онлайн-режиме тремя телеканалами в Австралии, Швейцарии и Дании, первое место занял коллектив из Исландии «Dadi & Gagnamagnid» с композицией Think About Things. Второе место по праву досталось группе Little Big, а третье — исполнителям из Литвы The Roop с песней On Fire.

Такие же результаты были получены и по итогам голосования зрителей в Швейцарии. В Дании также считают, что победа должна достаться артистам из Исландии.

Однако если оценивать количество просмотров номеров в сети, то Little Big явно опережает своих соперников. Клип петербургской группы посмотрело более 100 миллионов зрителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что церемония вручения телепремии ТЭФИ перенесена на май 2021 года.