Видео: нефтяное пятно нашли в Охотском море под Магаданом

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Алина Потёмкина
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Губернатор Магаданской области поручил разобраться, откуда в районе бухты Нагаева появился разлив топлива.

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Фото, видео: РИА Новости / Фред Гринберг, Instagram @magadanmedia

Местные жители заметили огромное нефтяное пятно в районе бухты Нагаева под Магаданом в Охотском море. Видео переливающейся всеми цветами радуги масляной пленки на воде появилось в сети.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов отреагировал на проблему оперативно. Он поручил провести проверку по фату обнаружения пятна неизвестного происхождения, о чем сообщил взволнованным гражданам в Instagram.

«Поручил министерству природных ресурсов и экологии совместно с Росприроднадзором выявить источник загрязнения в бухте Нагаева и разобраться в причинах случившегося», — написал губернатор.

Также он отметил, что на сегодняшний день рассматриваются следующие версии произошедшего: выброс топлива из затонувших кораблей, либо из проходивших мимо судов. Информации о площади разлива пока не приводится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что опубликованы спутниковые снимки разлива топлива в Норильске.

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