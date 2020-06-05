Глядя из космоса: Опубликованы спутниковые снимки разлива топлива в Норильске

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Светлана Шевченко
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Нефтяные пятна в акватории региона отчетливо видны с космического расстояния.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Norilsk Nickel Press Service, roscosmos.ru

Масштаб экологической катастрофы, который произошел в городе Норильск Красноярского края, хорошо виден из космоса. Госкорпорация «Роскосмос» в рамках мониторинга ситуации опубликовала спутниковые снимки, на которых нефтяные пятна на реке Амбарная, боновые ограждения и следы земляных работ отчетливо видны с космического расстояния.

Повреждение одного из резервуаров для хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 произошло 29 мая. В результате этого произошла утечка более 20 тысяч тонн солярки, которая мгновенно распространилась на огромной территории. По последним данным площадь загрязнения превысила 180 тысяч квадратных метров. Концентрация вредных веществ в почве и воде по оценкам Росприроднадзора превысила допустимую в десятки раз. По данным экологов, ущерб от данной экологической катастрофы может длиться до полувека.

По факту произошедшего возбуждено уже четыре уголовных дела. По поручению главы государства, выясняется, как так произошло, что о произошедшем местные власти и экстренные службы узнали спустя два дня, к тому же из социальных сетей.

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