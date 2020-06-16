Турецкие компании задолжали «Газпрому» два миллиарда долларов

Семь частных турецких компаний имеют долг перед российским «Газпромом» на сумму порядка двух миллиардов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что к крупной задолженности привело то, что в 2019 году компании существенно снизили объемы сделки. Они закупали порядка 15% от согласованных объемов «голубого топлива», чем нарушили платежные обязательства по контрактам «бери-или-плати» (take-or-pay).

Теперь решать сложившуюся ситуацию предстоит на государственном уровне. По предварительной информации, компании уже ведут переговоры с российской стороной.

По мнению аналитиков, ситуация с задолженностью может усложнить отношения между Москвой и Анкарой. Есть риск, что Турция не сможет пролонгировать свои финансовые обязательства на внешнем рынке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша угрожает «Газпрому» штрафом в €50 миллионов из-за «Северного потока — 2».