Турецкие компании задолжали «Газпрому» два миллиарда долларов

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Алина Потёмкина
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Урегулировать ситуацию планируется на государственном уровне, хотя компании частные.

Турецкие компании задолжали «Газпрому» два миллиарда долларов

Фото: ТАСС / Петр Ковалев

Семь частных турецких компаний имеют долг перед российским «Газпромом» на сумму порядка двух миллиардов долларов. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Отмечается, что к крупной задолженности привело то, что в 2019 году компании существенно снизили объемы сделки. Они закупали порядка 15% от согласованных объемов «голубого топлива», чем нарушили платежные обязательства по контрактам «бери-или-плати» (take-or-pay).

Теперь решать сложившуюся ситуацию предстоит на государственном уровне. По предварительной информации, компании уже ведут переговоры с российской стороной.

По мнению аналитиков, ситуация с задолженностью может усложнить отношения между Москвой и Анкарой. Есть риск, что Турция не сможет пролонгировать свои финансовые обязательства на внешнем рынке.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Польша угрожает «Газпрому» штрафом в €50 миллионов из-за «Северного потока — 2».

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