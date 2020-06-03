Польша угрожает «Газпрому» штрафом в €50 миллионов из-за «Северного потока — 2»

|
Алиса Старжевская
43

Польский антимонопольный регулятор возбудил уголовное дело против российской компании.

Польша угрожает «Газпрому» штрафом в €50 миллионов из-за «Северного потока — 2»

Фото: dpa/picture-alliance

Польское Управление по защите конкуренции и прав потребителей (UOKIK) возбудило уголовное дело в отношении «Газпрома» из-за отказа сотрудничать в расследовании антимонопольного дела и пригрозило штрафом в размере 50 миллионов евро.

Как говорится в сообщении регулятора, газовая компания неоднократно отказывалась передавать информацию по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«Правила понятны и одинаковы для всех, однако „Газпром“ несколько раз отказывался передавать документы, имеющие отношение к проводимому расследованию. Российский газовый гигант не может стоять выше закона, поэтому я возбудил против „Газпрома“ уголовное дело о наложении штрафа за непредоставление информации в ходе разбирательства. По закону компании грозит штраф в размере до €50 млн», — сообщил глава UOKIK Томаш Хростный.

В 2018 году UOKIK предъявил обвинения шести компаниям в финансировании строительства газопровода без юридически необходимого согласия, среди которых оказался «Газпром».

В 2020 году польский антимонопольный регулятор потребовал от российской компании предоставить соответствующие документы, однако отмечается, что они предоставлены не были.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Польский антимонопольный регулятор оштрафовал французскую компанию Engie Energy из-за «Северного потока — 2» в размере 44 миллионов долларов.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 39%
68.98
-0.73 76.78
-0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:59
Пьянеют ли сомелье во время дегустаций?
12:59
«Лег в кровать, закурил» — очевидец о пожаре в Боткинской больнице, где погиб пациент
12:49
Создатель брендов «Довгань» и «Смак» объявлен в международный розыск
12:44
Польша угрожает «Газпрому» штрафом в €50 миллионов из-за «Северного потока — 2»
12:39
«Знаете, это круто!» — Юлия Барановская отмечает юбилей
12:26
Цыгане пытались продать поддельную картину Шишкина за один миллион

Сейчас читают

ТОП-10 славянских имен, способных наделить ребенка сильной энергетикой
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака
В сети назвали победителя «Евровидения-2020»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок