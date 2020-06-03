Польское Управление по защите конкуренции и прав потребителей (UOKIK) возбудило уголовное дело в отношении «Газпрома» из-за отказа сотрудничать в расследовании антимонопольного дела и пригрозило штрафом в размере 50 миллионов евро.

Как говорится в сообщении регулятора, газовая компания неоднократно отказывалась передавать информацию по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».

«Правила понятны и одинаковы для всех, однако „Газпром“ несколько раз отказывался передавать документы, имеющие отношение к проводимому расследованию. Российский газовый гигант не может стоять выше закона, поэтому я возбудил против „Газпрома“ уголовное дело о наложении штрафа за непредоставление информации в ходе разбирательства. По закону компании грозит штраф в размере до €50 млн», — сообщил глава UOKIK Томаш Хростный.

В 2018 году UOKIK предъявил обвинения шести компаниям в финансировании строительства газопровода без юридически необходимого согласия, среди которых оказался «Газпром».

В 2020 году польский антимонопольный регулятор потребовал от российской компании предоставить соответствующие документы, однако отмечается, что они предоставлены не были.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Польский антимонопольный регулятор оштрафовал французскую компанию Engie Energy из-за «Северного потока — 2» в размере 44 миллионов долларов.