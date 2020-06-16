«Отказали почки»: Бабкина рассказала, как лечилась от коронавируса

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Алина Потёмкина
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Артистка призналась, что для нее болезнь стала полной неожиданностью.

«Отказали почки»: Бабкина рассказала, как лечилась от коронавируса

Фото: ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

Народная артистка Надежда Бабкина рассказала о том, как переболела коронавирусом. Жутковатые подробности своей истории она изложила на шоу Бориса Корчевникова.

По ее словам, у нее не было никаких симптомов, а потом ухудшение здоровья произошло одномоментно. Причем все меры предосторожности она соблюдала: ходила только в маске и перчатках, постоянно использовала антисептики.

«Почувствовала себя плохо. Причем плохо основательно. Вдруг неожиданно у меня поднялась температура. А у меня ее не бывает. Была слабость. Какое-то пастозное состояние. Полежала еще. Я вспомнила, что в стране зверствует вирус. Сказала домохозяйке, что буду вызывать скорую помощь, обычную городскую скорую помощь. Я забыла все телефоны подруг-врачей, а их у меня очень много. Позвонила. Трижды назвала, что я Бабкина. Медики подошли к спальне, посмотрели на меня и сказали, чтобы я собиралась», — рассказала певица.

После ее здоровье начало резко ухудшаться. Врачи сразу приняли решение вводить ее в состояние искусственной комы, так как были крайне неблагоприятные симптомы.

«Дальше я ничего не помню. Меня ввели в кому. Видимо, сделали КТ, посмотрели на этот ужас, что большой процент поражения. Около 80%, это очень много. Почки отказали. А когда это происходит, это нюанс неблагоприятный. Ввели в кому, а выти из нее, я никак не выходила», — вспоминала Бабкина.

После этой тяжелой болезни, по ее словам, у нее появился второй день рождения. История заболевания научила ее ценить жизнь еще больше и никогда не сдаваться.

«Считаю, что никогда не надо отчаиваться. Даже если переносите тяжелую болезнь. С 8 на 9 апреля у меня второй день рождения. Эта история как будто мистическая», — призналась Бабкина.

Народная артистка слегла с коронавирусом 1 апреля. Почти сразу ее ввели в состояние медикаментозной комы. Она провела две недели в реанимации, после чего долго восстанавливалась. Как писал ранее 5-tv.ru, сейчас Надежда Бабкина продолжает реабилитацию здоровья в деревне с внуками.

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