«Диво дивное»: Переболевшая COVID-19 Бабкина расцвела в деревне с внуками
Артистка выложила свежие семейные фото и ошеломила поклонников своим внешним видом.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @ngbabkina
Переболевшая тяжелой формой коронавирусной инфекции Надежда Бабкина удалилась в деревню и проводит время в семейном кругу. Об этом сообщает «Экспресс газета». Сегодня 70-летняя артистка наслаждается каждым прожитым днем.
В Instagram певица выложила несколько совместных фото с внуками. Подписчиков растрогали эти снимки. Но еще больше людей удивилось тому, как замечательно «казачка Надя» выглядит после выписки из больницы. А ведь еще недавно врачи боролись за ее жизнь. Как уточнялось, из-за болезни она похудела на 10 килограммов, и еще 20 сбросила за прошлый год.
Бабкина цветет как сирень, на фоне которой она снялась, и радостно улыбается. Многие позавидовали ее стойкости, оптимизму и умению во что бы то ни стало сохранять красоту и молодость.
Известно, что телеведущая приступила к съемкам новых эпизодов «Модного приговора» вместе с Александром Васильевым, который также переболел COVID-19.
«Диво дивное, очень красивая и счастливая. Респект»
«Надежда, я вас обожаю за вашу реактивную энергию»;
«Превосходно выглядите»;
«Надежда — вечная молодость»
«Моя любимица, как всегда моложе и красивее!» — откликнулись фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что косметолог объяснила, какую подтяжку лица сделала Надежда Бабкина.
- 11 июн
- Никакого жидкого мыла! Как правильно мыть фрукты и овощи летом— советы врача
- 11 июн
- За последние сутки в России COVID-19 победили 8367 человек
- 11 июн
- Российские выпускники в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов
- 11 июн
- COVID-19 начал ослабевать — утверждает итальянский вирусолог
- 10 июн
- Собянин: в Москве смертность от COVID-19 ниже, чем в других городах мира
- 10 июн
- «Его ничем не восполнишь»: смерть Трушкина — личная трагедия для Никаса Сафронова и его сына
- 10 июн
- На первый этап снятия ограничений из-за коронавируса перешел 41 регион России
- 10 июн
- Собянин назвал срок выхода из ограничительных мер в Москве
- 10 июн
- Число вылечившихся от коронавируса в РФ за сутки превысило количество заболевших
- 9 июн
- Как Санкт-Петербург возвращается к нормальной жизни
Читайте также
77%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?