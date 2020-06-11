«Диво дивное»: Переболевшая COVID-19 Бабкина расцвела в деревне с внуками

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Валентин Черников
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Артистка выложила свежие семейные фото и ошеломила поклонников своим внешним видом.

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Фото, видео: Instagram @ngbabkina

Тема:
Эпидемия коронавируса

Переболевшая тяжелой формой коронавирусной инфекции Надежда Бабкина удалилась в деревню и проводит время в семейном кругу. Об этом сообщает «Экспресс газета». Сегодня 70-летняя артистка наслаждается каждым прожитым днем.

В Instagram певица выложила несколько совместных фото с внуками. Подписчиков растрогали эти снимки. Но еще больше людей удивилось тому, как замечательно «казачка Надя» выглядит после выписки из больницы. А ведь еще недавно врачи боролись за ее жизнь. Как уточнялось, из-за болезни она похудела на 10 килограммов, и еще 20 сбросила за прошлый год.

Бабкина цветет как сирень, на фоне которой она снялась, и радостно улыбается. Многие позавидовали ее стойкости, оптимизму и умению во что бы то ни стало сохранять красоту и молодость.

Instagram @ngbabkina

Известно, что телеведущая приступила к съемкам новых эпизодов «Модного приговора» вместе с Александром Васильевым, который также переболел COVID-19.

«Диво дивное, очень красивая и счастливая. Респект»

«Надежда, я вас обожаю за вашу реактивную энергию»;

«Превосходно выглядите»;

«Надежда — вечная молодость»

«Моя любимица, как всегда моложе и красивее!» — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что косметолог объяснила, какую подтяжку лица сделала Надежда Бабкина.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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