«Езжайте в свою Россию»: Врач из Латвии обругал русскоговорящую пенсионерку
Когда женщина попросила назвать диагноз внучки по-русски, травматолог начал на нее кричать в грубой форме.
Фото: www.globallookpress.com © FrankHoermann/SVEN SIMON
Латвийский врач грубо накричал на пенсионерку, попросившую его говорить по-русски. О случившемся женщина рассказала в эфире местного телеканала. Она сообщила, что обратилась за помощью в медицинское учреждение после того, как ее внучка повредила палец во время игры, девочку принял травматолог Интс Веверис.
Ребенок общался с доктором по-латышски, однако ее бабушка не знает государственного языка, поэтому попросила медика озвучить диагноз по-русски. Услышав такую просьбу, Веверис ответил в грубой форме: начал кричать, назвал женщину «фашисткой из России» и сказал ей по-русски уезжать из страны.
«Езжай в Россию и там выдвигай свои права», — процитировала женщина врача.
После инцидента пенсионерка рассказала о произошедшем сыну, и он отправился в больницу. Разговор с травматологом он записал на диктофон. Мужчина пытался выяснить у Вевериса адрес, по которому «отправляли» его мать.
«Туда, где занимаются русским фашизмом», — ответил доктор.
После словесной перепалки Веверис также обратился в правоохранительные органы и заявил, что его якобы избили.
Как сообщает Sputnik Латвия, полиция получила заявление от обеих сторон конфликта и начала расследование. Сейчас в Латвии государственным языком считается только латышский, хотя русский является родным почти у 40% населения.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Латвии ограничили русскоязычное телевещание.
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