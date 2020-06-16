«Езжайте в свою Россию»: Врач из Латвии обругал русскоговорящую пенсионерку

Латвийский врач грубо накричал на пенсионерку, попросившую его говорить по-русски. О случившемся женщина рассказала в эфире местного телеканала. Она сообщила, что обратилась за помощью в медицинское учреждение после того, как ее внучка повредила палец во время игры, девочку принял травматолог Интс Веверис.

Ребенок общался с доктором по-латышски, однако ее бабушка не знает государственного языка, поэтому попросила медика озвучить диагноз по-русски. Услышав такую просьбу, Веверис ответил в грубой форме: начал кричать, назвал женщину «фашисткой из России» и сказал ей по-русски уезжать из страны.