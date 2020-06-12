В Латвии принудительно снижают долю русского телевещания

Эфирная новость 18

Сейм утвердил законодательные поправки в окончательном чтении.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn; 5-tv.ru

В Латвии ограничили русскоязычное телевещание. Сейм утвердил законодательные поправки в окончательном чтении. В документе указывается, что в каждом пакете телеканалов 80% программ должно быть на языках Евросоюза. А доля русскоязычного вещания будет принудительно снижена до 20-ти. Подобный шаг мотивирован «необходимостью укрепить информационное пространство Латвии». Правда, значительная часть латвийского общества считает, что причина совсем в другом.

«Они пытаются полностью вытеснить русский язык из сетки вещания. Ничего кроме ущербности, ничего кроме националистической дикости, такой „пещерности“ мы в этом, конечно же, не видим. Это ничем не продиктовано, это — не профессионально», — уверен глава некоммерческой организации «Русский Мир Латвии» Руслан Панкратов.

Операторы кабельного телевидения тоже против. После введения новых правил многие жители Латвии вообще хотят отказаться от просмотра телепрограмм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал — правительство Латвии заявило, что было «донором денег» в СССР.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
69.12
0.50 78.52
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:16
В Шенгенской зоне открывают границы между странами
6:08
ЦСКА — последняя преграда «Зенита» на пути к чемпионству
6:02
Лайфхак: как превратить рафинад в сахар-песок
5:58
Кошка с «половинчатой» мордой покоряет просторы интернета — фото
5:43
В Латвии принудительно снижают долю русского телевещания
5:26
Зуева в прозрачном алом белье вышла на балкон в Ницце — фото

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
ТОП-5 знаков зодиака, на которых влияет полнолуние
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок