В Латвии принудительно снижают долю русского телевещания

В Латвии ограничили русскоязычное телевещание. Сейм утвердил законодательные поправки в окончательном чтении. В документе указывается, что в каждом пакете телеканалов 80% программ должно быть на языках Евросоюза. А доля русскоязычного вещания будет принудительно снижена до 20-ти. Подобный шаг мотивирован «необходимостью укрепить информационное пространство Латвии». Правда, значительная часть латвийского общества считает, что причина совсем в другом.

«Они пытаются полностью вытеснить русский язык из сетки вещания. Ничего кроме ущербности, ничего кроме националистической дикости, такой „пещерности“ мы в этом, конечно же, не видим. Это ничем не продиктовано, это — не профессионально», — уверен глава некоммерческой организации «Русский Мир Латвии» Руслан Панкратов.

Операторы кабельного телевидения тоже против. После введения новых правил многие жители Латвии вообще хотят отказаться от просмотра телепрограмм.

Ранее 5-tv.ru рассказывал — правительство Латвии заявило, что было «донором денег» в СССР.