В Латвии принудительно снижают долю русского телевещания
Сейм утвердил законодательные поправки в окончательном чтении.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 5 июня, для всех знаков зодиака
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn; 5-tv.ru
В Латвии ограничили русскоязычное телевещание. Сейм утвердил законодательные поправки в окончательном чтении. В документе указывается, что в каждом пакете телеканалов 80% программ должно быть на языках Евросоюза. А доля русскоязычного вещания будет принудительно снижена до 20-ти. Подобный шаг мотивирован «необходимостью укрепить информационное пространство Латвии». Правда, значительная часть латвийского общества считает, что причина совсем в другом.
«Они пытаются полностью вытеснить русский язык из сетки вещания. Ничего кроме ущербности, ничего кроме националистической дикости, такой „пещерности“ мы в этом, конечно же, не видим. Это ничем не продиктовано, это — не профессионально», — уверен глава некоммерческой организации «Русский Мир Латвии» Руслан Панкратов.
Операторы кабельного телевидения тоже против. После введения новых правил многие жители Латвии вообще хотят отказаться от просмотра телепрограмм.
Ранее 5-tv.ru рассказывал — правительство Латвии заявило, что было «донором денег» в СССР.
Читайте также
72%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?