Михалкова вспомнила, как напилась и подралась на вечеринке «с авторитетами»

|
Карина Бернтгольц
22

Своими воспоминаниями бывшая участница шоу «Уральские пельмени» поделилась в своей книге.

Михалкова вспомнила, как напилась и подралась на вечеринке «с авторитетами»

Фото: ТАСС / Анна Майорова

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в своей новой книге «Не говори мужчинам нет!» рассказала о выступлении на вечеринке «авторитетных бизнесменов» в Екатеринбурге. Тогда вместе с другими коллегами она вышла на сцену, и спустя 15 минут после этого гости корпоратива их пригласили за стол.

После нескольких пропущенных стаканов и шуток прозвучал выстрел из пистолета, и началась дискотека. Звезда запомнила этот вечер как один из самых веселых в жизни.

«Именно на этих корпоративах я в первый и в последний раз напилась до беспамятства и подралась. Бесценный опыт, через который наверняка хоть раз в жизни прошел каждый человек. Об этом я еще нигде не говорила», — цитирует Михалкову KP.RU.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Юлия Михалкова разыграла подписчиков, намекая на присутствие некоего таинственного спутника, который знает все ее секреты, нежно обнимает и репетирует с ней роли перед сном.

Читайте также

+27° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
70.40
1.28 79.15
0.63
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией

Последние новости

13:56
Михалкова вспомнила, как напилась и подралась на вечеринке «с авторитетами»
13:55
Российский бронетранспортер подорвался в Сирии
13:42
Один из пострадавших при стрельбе в Москве автоинспекторов подключен к ИВЛ
13:38
Мечта пионера: Лагерь «Артек» празднует 95-летний юбилей
13:27
«Жена уникальна, я у нее учусь»: Муж Нюши рассказал о жизни в браке с артисткой
13:18
Минобороны КНДР обнародовало кадры подрыва офиса связи в Кэсоне

Сейчас читают

Сгубила ревность: Психолог оценил видео ссоры Соколова и Ещенко накануне убийства
Соловьев резко ответил на заявление «Современника» в защиту Ефремова
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 июня, для всех знаков зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок