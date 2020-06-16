Михалкова вспомнила, как напилась и подралась на вечеринке «с авторитетами»

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в своей новой книге «Не говори мужчинам нет!» рассказала о выступлении на вечеринке «авторитетных бизнесменов» в Екатеринбурге. Тогда вместе с другими коллегами она вышла на сцену, и спустя 15 минут после этого гости корпоратива их пригласили за стол.

После нескольких пропущенных стаканов и шуток прозвучал выстрел из пистолета, и началась дискотека. Звезда запомнила этот вечер как один из самых веселых в жизни.

«Именно на этих корпоративах я в первый и в последний раз напилась до беспамятства и подралась. Бесценный опыт, через который наверняка хоть раз в жизни прошел каждый человек. Об этом я еще нигде не говорила», — цитирует Михалкову KP.RU.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Юлия Михалкова разыграла подписчиков, намекая на присутствие некоего таинственного спутника, который знает все ее секреты, нежно обнимает и репетирует с ней роли перед сном.