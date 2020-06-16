«Не стесняюсь этого»: Бабкина рассказала о «нежных отношениях» с Розенбаумом

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина в эфире программы на федеральном канале рассказала любопытные подробности личной жизни. В частности, звезда вспомнила, какие нежные отношения ее связывали с автором-исполнителем Александром Розенбаумом. По словам певицы, она и сейчас хорошо относится к своему коллеге, однако ранее их объединял не только творческий союз.

«У нас сегодня хорошие и теплые отношения. А когда-то у нас был не только творческий союз, но и нежные отношения друг к другу. Я не стесняюсь это говорить. Мы делали сообща удивительные вещи», - вспомнила Бабкина.

Как пишет Teleprogramma.pro, артистка даже помогла Александру на первых порах построить успешную карьеру.

«Я ходила в министерство культуры. Просила за него. Потом уже ему начал помогать Иосиф Кобзон. Но сначала была Бабкина. Я отправляла его выступать за границу: в ФРГ, в Афганистан», - поделилась знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что переболевшая COVID-19 Бабкина расцвела в деревне с внуками.