Как быстро избавиться от похмелья — самый действенный способ

|
Карина Бернтгольц
Карина Бернтгольц Карина Бернтгольц Шеф-редактор сайта 11 152

Кандидат биологических наук нашел возможность быстро прийти в себя после «пьяной» ночи.

Как быстро избавиться от похмелья — самый действенный способ

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик рассказал, как избавиться от симптомов похмелья на утро после бурной ночи. По его словам, действенный эффект на организм оказывает айран. Этот кисломолочный продукт повышает кислотность желудочного сока и помогает перевариваться пище.

«Все, что не переварилось, переваривается дополнительно. Сами его белки являются легко усваиваемым питательным субстратом. В этом плане польза абсолютная», — отметил эксперт в интервью радио Sputnik.

Кроме того, несомненным преимуществом айрана является наличие в избыточном количестве в нем водорода, который восстанавливает микрофлору организма.

«Это не говорит о том, что можно напиться и из любой ситуации выручиться айраном, но облегчение он, безусловно, дает», — подытожил специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ГИБДД изобрела новый метод проверки водителей на трезвость.

-4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.82
-1.13 86.64
-1.83
ТОП-5 идеальных пар по знакам зодиака: у них кармическая связь

Последние новости

6:46
Скромно и элегантно: самые яркие наряды звезд на красной дорожке «Золотого орла»
6:32
Как быстро избавиться от похмелья — самый действенный способ
6:18
Байден анонсировал скорую переброску войск США в Восточную Европу и страны НАТО
6:04
ТОП-5 идеальных пар по знакам зодиака: у них кармическая связь
5:50
Миро высмеяла Блиновскую за продажу сторис «избранным» по 10 тысяч рублей
5:41
Ученые впервые сумели получить электричество из пустоты

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 января, для всех знаков зодиака
Петр-полукорм: что можно и категорически нельзя делать 29 января
Как за каменной стеной: ТОП-5 мужских имен, которые сулят выгодный брак
В России сократили карантин для контактировавших с COVID-пациентами до семи дней

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год