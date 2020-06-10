ГИБДД разработала быстрый способ проверки водителей на трезвость

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Алиса Старжевская
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Применение новой методики поможет значительно ускорить процедуру проверки водителей.

ГИБДД разработала быстрый способ проверки водителей на трезвость

Фото: ТАСС / Рогулин Дмитрий

ГИБДД изобрела новый метод проверки водителей на трезвость. Способ поможет определить, есть ли алкоголь в крови человека или нет в течение нескольких секунд. О новой методике в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал заместитель начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, генерал-майор полиции Александр Быков.

Он сообщил, что новое устройство не похоже на алкотестер. Речь идет об аппарате, который поможет оперативно проверить сразу несколько машин за 20-30 минут на дороге, где возможно пустить движение в одну полосу.

По словам Быкова, определить трезвость водителя можно будет в максимально короткое время.

«В течение нескольких секунд мы поймем, есть основания полагать, что в выдыхаемом воздухе у водителя есть алкоголь, или нет. Если есть — мы попросим водителя пройти полную процедуру медосвидетельствования. Если нет, то без составления процессуальных документов разрешим ему продолжить движение», — сказал он.

Проект разработки нового устройства уже был отправлен в Общественную палату РФ на обсуждение.

Ранее 5-tv.ru писал, что после смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова, член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил лишать водительских прав за неоднократное привлечение к ответственности из-за пьянства.

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