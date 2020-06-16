Как быстро избавиться от похмелья — самый действенный способ

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Карина Бернтгольц
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Кандидат биологических наук нашел возможность быстро прийти в себя после «пьяной» ночи.

Как быстро избавиться от похмелья — самый действенный способ

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Фитотерапевт, кандидат биологических наук Михаил Лущик рассказал, как избавиться от симптомов похмелья на утро после бурной ночи. По его словам, действенный эффект на организм оказывает айран. Этот кисломолочный продукт повышает кислотность желудочного сока и помогает перевариваться пище.

«Все, что не переварилось, переваривается дополнительно. Сами его белки являются легко усваиваемым питательным субстратом. В этом плане польза абсолютная», — отметил эксперт в интервью радио Sputnik.

Кроме того, несомненным преимуществом айрана является наличие в избыточном количестве в нем водорода, который восстанавливает микрофлору организма.

«Это не говорит о том, что можно напиться и из любой ситуации выручиться айраном, но облегчение он, безусловно, дает», — подытожил специалист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ГИБДД изобрела новый метод проверки водителей на трезвость.

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