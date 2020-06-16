Второй этап снятия ограничений по COVID-19 начался в Москве
В столице возобновляют работу агенства недвижимости, рекламные, финансовые и лизинговые компании, музеи, галереи и зоопарк. Кафе и ресторанам разрешили открыть летние веранды.
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Фото, видео: ТАСС / Лысцева Марина, 5-tv.ru
В Москве с сегодняшнего дня вводится второй этап снятия ограничений. В столице возобновят работу агентства недвижимости, рекламные, финансовые и лизинговые компании. Кроме того, владельцам кафе и ресторанов разрешили открыть летние веранды, но при соблюдении посетителями безопасной дистанции.
Откроются сегодня музеи, галереи и зоопарк, но попасть в них можно будет только по электронным билетам. При этом власти напоминают о необходимости носить в общественных местах маски и перчатки. Так же приступают к работе стоматологические клиники. Некоторые врачи уже освоили безопасный метод работы с пациентом — с помощью специальной оптики.
А в Приморье первых посетителей после снятия ограничений принял заповедник «Земля леопарда». Там уже провели групповую экскурсию с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Гулять по парку самостоятельно тоже разрешено. Единственное условие — надевать перед входом маски и перчатки.
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