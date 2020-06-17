Старшеклассник спас жизнь пятилетнему мальчику в Челябинской области
Мать привезла Рафаэля и двоих маленьких дочерей искупаться на речку. Отвлеклась буквально на минуту, а непоседа уже прыгнул в воду.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / C. Heusler, 5-tv.ru
Для одной из семей в Челябинской области отдых у реки едва не закончился трагедией. Пятилетний ребенок, прыгнув в воду ударился головой и начал тонуть. Только благодаря быстрой реакции юноши, который вовремя вытащил мальчика на берег, ребенок остался жив.
Мать привезла Рафаэля и двоих маленьких дочерей искупаться на речку. Отвлеклась буквально на минуту — расстелить плед. В этот момент непоседа сын прыгнул с понтона и ударился головой._Несколько раз всплывал, но молча. От испуга не мог кричать. Нахлебался воды и стал тонуть. Повезло, что рядом купался Володя. У старшеклассника есть необычная привычка — нырять с открытыми глазами и она очень пригодилась.
За трогательной встречей спасителя и спасенного наблюдала Светлана Свечкарева.
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