Старшеклассник спас жизнь пятилетнему мальчику в Челябинской области

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Мать привезла Рафаэля и двоих маленьких дочерей искупаться на речку. Отвлеклась буквально на минуту, а непоседа уже прыгнул в воду.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / C. Heusler, 5-tv.ru

Для одной из семей в Челябинской области отдых у реки едва не закончился трагедией. Пятилетний ребенок, прыгнув в воду ударился головой и начал тонуть. Только благодаря быстрой реакции юноши, который вовремя вытащил мальчика на берег, ребенок остался жив.

Мать привезла Рафаэля и двоих маленьких дочерей искупаться на речку. Отвлеклась буквально на минуту — расстелить плед. В этот момент непоседа сын прыгнул с понтона и ударился головой._Несколько раз всплывал, но молча. От испуга не мог кричать. Нахлебался воды и стал тонуть. Повезло, что рядом купался Володя. У старшеклассника есть необычная привычка — нырять с открытыми глазами и она очень пригодилась.

За трогательной встречей спасителя и спасенного наблюдала Светлана Свечкарева.

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