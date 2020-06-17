ФСБ РФ задержала двух членов банд Басаева и Хаттаба
Боевики принимали участие в нападении на Дагестан в 1999 году.
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Фото, видео: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС, СКР
ФСБ РФ задержала двух членов банд Басаева и Хаттаба. Боевики принимали участие в нападении на Дагестан в 1999 году.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление силовиков. Обстоятельства уточняются.
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