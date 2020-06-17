Какой привычкой нужно обзавестись, чтобы стать богаче?

|
Карина Бернтгольц
27

Эксперты аналитического центра НАФИ проанализировали финансовую деятельность разных социальных групп россиян и подвели итоги.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Максим Стулов, Кухмарь Кирилл, Ахметов Вадим, globallookpress.com/ м3, West Coast Surfer

Эксперты Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) выяснили, какая привычка присуща богатым людям. Исследование подтвердило, что россияне с высоким уровнем достатка зачастую сначала откладывают деньги, а потом тратят.

Анализ сберегательного поведения граждан показал, что среди тех, кто грамотно планирует расходы и доходы больше обеспеченных людей (28%) и значительно меньше бедных (12%), пишет РБК.

При этом, как удалось установить специалистам, в целом откладывать деньги не очень популярно среди россиян. Такой тактики придерживается только 18% населения. Большинство (39%) поступает наоборот: сначала тратить, а откладывать лишь те средства, которые остались.

Интересно, что в ходе исследования удалось установить зависимость между социальной группой граждан и их финансовой деятельностью. Например, выяснилось, что откладывать деньги склонны пенсионеры и одинокие мужчины до 40 лет. Полные семьи с детьми накапливают сбережения гораздо реже. Кроме того, такая привычка почти не встречается среди женщин с детьми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в какой валюте лучше хранить деньги.

Читайте также

+26° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
69.48
-0.27 78.38
-0.66
Меркурий в петле. Что нельзя делать с 18 июня по 26 июля?

Последние новости

20:33
Допрос Михаила Ефремова в СК продолжался пять часов
20:26
Вопросы противодействия пандемии COVID-19 обсудили главы МИД АСЕАН
20:14
Продакшн-компанию Ольги Бузовой обвиняют в плагиате клипа
20:06
Туристический рынок России оживился в преддверии курортного сезона
20:00
Какой привычкой нужно обзавестись, чтобы стать богаче?
19:51
Сеул готов к жестким ответам на действия КНДР

Сейчас читают

Леонид Куравлев выбрал место для своих похорон
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность
Поклонники Андрея Норкина увидели тайный смысл в подарке покойной жены

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок