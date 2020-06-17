Какой привычкой нужно обзавестись, чтобы стать богаче?

Эксперты Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) выяснили, какая привычка присуща богатым людям. Исследование подтвердило, что россияне с высоким уровнем достатка зачастую сначала откладывают деньги, а потом тратят.

Анализ сберегательного поведения граждан показал, что среди тех, кто грамотно планирует расходы и доходы больше обеспеченных людей (28%) и значительно меньше бедных (12%), пишет РБК.

При этом, как удалось установить специалистам, в целом откладывать деньги не очень популярно среди россиян. Такой тактики придерживается только 18% населения. Большинство (39%) поступает наоборот: сначала тратить, а откладывать лишь те средства, которые остались.

Интересно, что в ходе исследования удалось установить зависимость между социальной группой граждан и их финансовой деятельностью. Например, выяснилось, что откладывать деньги склонны пенсионеры и одинокие мужчины до 40 лет. Полные семьи с детьми накапливают сбережения гораздо реже. Кроме того, такая привычка почти не встречается среди женщин с детьми.

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