Сколько стоит разговор с Киану Ривзом

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Звезда Голливуда выставил на аукцион пятнадцатиминутный видеочат с самим собой.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Central Partnership, 5-tv.ru

Киану Ривз выставил на продажу видеочат с самим собой. Поклонники могут купить 15-минутный разговор с актером один на один и на любые темы. Правда, уникальный товар достанется только одному. Для онлайн-встречи со звездой придется победить на аукционе. Торги начались с суммы в три тысячи долларов, максимальная ставка на данный момент — 17400.

Все вырученные средства звезда Голливуда направит на лечение детей с онкологическими заболеваниями. Киану Ривз давно известен своими благотворительными инициативами, он регулярно жертвует деньги различным фондам.

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