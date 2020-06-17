Сколько стоит разговор с Киану Ривзом
Звезда Голливуда выставил на аукцион пятнадцатиминутный видеочат с самим собой.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Central Partnership, 5-tv.ru
Киану Ривз выставил на продажу видеочат с самим собой. Поклонники могут купить 15-минутный разговор с актером один на один и на любые темы. Правда, уникальный товар достанется только одному. Для онлайн-встречи со звездой придется победить на аукционе. Торги начались с суммы в три тысячи долларов, максимальная ставка на данный момент — 17400.
Все вырученные средства звезда Голливуда направит на лечение детей с онкологическими заболеваниями. Киану Ривз давно известен своими благотворительными инициативами, он регулярно жертвует деньги различным фондам.
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