Появился способ избавиться от второго подбородка за один день

Австралийская компания Face Bra представила необычное изобретение, помогающее раз и навсегда забыть о проблеме второго подбородка, не прибегая к тренировкам и изнурительным диетам. Речь идет о так называемом «бюстгальтере для лица», который опоясывает голову под подбородком и закрепляется на макушке.

Как сообщается на официальном сайте компании, эффект от использования этого предмета можно почувствовать уже после первого применения – объем подбородка уменьшится на один сантиметр. Благотворное воздействие происходит за счет улучшения функционирования лимфатической системы и выведения токсинов вместе с потом.

Face Bra

В компании отметили, что использование «лицевого бюстгальтера» поможет уменьшить размер подбородка без жесткой диеты и часов, проведенных на беговой дорожке.

На сайте производителя уже появились первые восторженные отзывы клиентов, которые рассказали, что продукт «реально работает», и поделились фотографиями подбородка «до» ношения приспособления и «после».

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