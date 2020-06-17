Леонид Куравлев выбрал место для своих похорон

Советский и российский актер, народный артист РСФСР Леонид Куравлев заранее позаботился о собственных похоронах. После смерти любимой жены, актрисы Нины Куравлевой, в 2012 году он стал вести затворнический образ жизни и избегать общения с прессой. Видимо, артист не хочет никого обременять, поэтому заранее подумал о том, чтобы быть захороненным вместе с покойной супругой на Троекуровском кладбище.

Место, где уже покоится Нина Васильевна, отведено целой плеяде российских артистов. Здесь нашли последнее пристанище Марина Голуб, Николай Караченцов, Владислав Галкин и многие другие, отмечают «Дни.ру». На плите у могилы жены артиста появилась вторая надпись: Куравлев Леонид Вячеславович. Разумеется, без даты.

Дни.ру

Знаменитому исполнителю роли Шуры Балаганова из «Золотого теленка», Жоржа Милославского из картины «Иван Васильевич меняет профессию» и множества других блестящих амплуа сейчас 83 года. Очень хочется верить, что заблаговременно подготовленное место ему еще долго будет без надобности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын телеведущей Светланы Моргуновой упокоился на Троекуровском кладбище.