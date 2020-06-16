Сын телеведущей Светланы Моргуновой упокоился на Троекуровском кладбище

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Валентин Черников
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Убитая горем мать сумела организовать похороны умершего от коронавирусной инфекции Максима Моргунова.

Сын телеведущей Светланы Моргуновой упокоился на Троекуровском кладбище

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Тема:
Эпидемия коронавируса

Похороны сына теле- радиоведущей Светланы Моргуновой состоялись на Троекуровском кладбище. Народная артистка нашла силы и возможности предать Максима Моргунова земле, хотя ей настойчиво предлагали кремацию — мужчина скончался от коронавирусной инфекции. Из-за ограничительных мер в связи с пандемией погребение смогли застать лишь самые близкие, сообщает портал Дни.ру.

Моргунов упокоился на участке среди захороненных военных. В начале 2000-х Максим работал военкором, вел авторскую программу «Военное дело».

Трагедия сильно пошатнула здоровье 80-летней Светланы Моргуновой. У нее шалит сердце. Пока телеведущей трудно навещать могилу сына. Кроме того, она живет на другом конце Москвы от Троекуровского кладбища. К годовщине смерти мать и вдова Моргунова планируют поставить на могиле достойный памятник.

Единственный сын легендарного диктора Центрального телевидения Светланы Моргуновой скончался 19 мая, через девять дней после того, как ему поставили диагноз «коронавирусная инфекция». Мужчина чувствовал себя хорошо, и его не госпитализировали. Он соблюдал карантин и принимал нужные лекарства. За несколько часов до смерти он созванивался с матерью и говорил, что с ним все в порядке. Мужчина не дожил две недели до 52-го дня рождения.

Ранее 5-tv.ru писал, что Моргунова впервые высказалась о смерти единственного сына.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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