Российские дети, скорее всего, вернутся в школы в начале сентября — Попова
По словам главы Роспотребнадзора, ведомство уже подготовило соответствующие рекомендации.
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Фото, видео: ТАСС / Кристина Бражникова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на федеральном телеканале заявила, что российские школьники, предположительно, в начале сентября смогут вернуться в учебные заведения.
По ее словам, ведомство уже разработало ряд соответствующих рекомендаций.
«Мы уже подготовили специальные рекомендации, как организовать учебный процесс в школе, потому что, конечно, учиться нужно, отменять нельзя. Да и, в общем-то, сегодня ситуация управляемая. Достаточно высокая доля уверенности на сегодняшний день есть <…>, что, да, в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса», — цитирует Анну Попову ТАСС.
14 марта Министерство просвещения РФ в условиях угрозы распространения коронавируса рекомендовало временно перевести учащихся на дистанционное обучение.
11 июня глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что школы и колледжи в РФ планируют начать учебный год в очном формате с 1 сентября.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минпросвещения рассказали о формате проведения «Алых парусов».
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