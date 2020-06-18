Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на федеральном телеканале заявила, что российские школьники, предположительно, в начале сентября смогут вернуться в учебные заведения.

По ее словам, ведомство уже разработало ряд соответствующих рекомендаций.

«Мы уже подготовили специальные рекомендации, как организовать учебный процесс в школе, потому что, конечно, учиться нужно, отменять нельзя. Да и, в общем-то, сегодня ситуация управляемая. Достаточно высокая доля уверенности на сегодняшний день есть <…>, что, да, в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса», — цитирует Анну Попову ТАСС.

14 марта Министерство просвещения РФ в условиях угрозы распространения коронавируса рекомендовало временно перевести учащихся на дистанционное обучение.

11 июня глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что школы и колледжи в РФ планируют начать учебный год в очном формате с 1 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минпросвещения рассказали о формате проведения «Алых парусов».