Российские дети, скорее всего, вернутся в школы в начале сентября — Попова

|
Василий Заика
18

По словам главы Роспотребнадзора, ведомство уже подготовило соответствующие рекомендации.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Кристина Бражникова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на федеральном телеканале заявила, что российские школьники, предположительно, в начале сентября смогут вернуться в учебные заведения.

По ее словам, ведомство уже разработало ряд соответствующих рекомендаций.

«Мы уже подготовили специальные рекомендации, как организовать учебный процесс в школе, потому что, конечно, учиться нужно, отменять нельзя. Да и, в общем-то, сегодня ситуация управляемая. Достаточно высокая доля уверенности на сегодняшний день есть <…>, что, да, в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса», — цитирует Анну Попову ТАСС.

14 марта Министерство просвещения РФ в условиях угрозы распространения коронавируса рекомендовало временно перевести учащихся на дистанционное обучение.

11 июня глава ведомства Сергей Кравцов заявил, что школы и колледжи в РФ планируют начать учебный год в очном формате с 1 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минпросвещения рассказали о формате проведения «Алых парусов».

Читайте также

+18° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
69.48
-0.27 78.38
-0.66
Меркурий в петле. Что нельзя делать с 18 июня по 26 июля?

Последние новости

2:14
Адвокат Ефремова заявил, что сразу после ДТП актер пытался нанять врачей для Захарова
1:49
Российские дети, скорее всего, вернутся в школы в начале сентября — Попова
1:23
Рассказавший врачам о больной ноге после ДТП мажор Ишаев сбежал от журналистов
1:12
В Петербурге прошла репетиция воздушной части Парада Победы
0:48
Видео: Пожаловавшийся на боли после ДТП Игорь Ишаев весело болтает с пациентами больницы
0:37
Заплыв через канал Грибоедова: лайфхак от петербургских собак во время жары

Сейчас читают

«Плод любви» — Таролог предсказала Юлии Липницкой троих детей
«Жаль, что не получилось рассказать спокойно»: Липницкая подтвердила беременность
ТОП-3 знака зодиака, представительницы которых обладают мощной интуицией

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок