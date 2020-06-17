В Минпросвещения рассказали о формате проведения «Алых парусов»

«Всероссийский выпускной» пройдет в онлайн-формате 27 июня. Его грандиозным финалом станут «Алые паруса». Знаменитый петербургский фестиваль в этом году тоже виртуальный, и благодаря этому принять участие в празднике смогут абсолютно все. Красочное представление и концерт в прямом эфире покажет Пятый канал, а захватывающая водная феерия и проход брига «Россия» по акватории Финского залива будут транслироваться на всех центральных телеканалах страны.

«Мы в 12 часов дня по московскому времени проведем старт Общероссийского выпускного вечера, он будет проходить в течение всего дня. Завершится мероприятиями популярного фестиваля „Алые паруса“, который традиционно проходит в Петербурге. Он также будет проходить в онлайн-формате», — сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

В этом году организаторы посвятили шоу 140-летию автора повести «Алые Паруса» — зрители окунутся в атмосферу произведений Александра Грина. В концертной части выступят самые известные музыканты, любимцы современной молодежи, среди которых — Дима Билан, Вера Брежнева, группа IOWA и рэпер ST.