В Минпросвещения рассказали о формате проведения «Алых парусов»

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Прямую трансляцию знаменитого петербургского праздника выпускников, который пройдет в онлайн-формате, будет вести Пятый канал.

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Фото, видео: ТАСС / Ковалев Петр, 5-tv.ru

Тема:
Алые паруса

«Всероссийский выпускной» пройдет в онлайн-формате 27 июня. Его грандиозным финалом станут «Алые паруса». Знаменитый петербургский фестиваль в этом году тоже виртуальный, и благодаря этому принять участие в празднике смогут абсолютно все. Красочное представление и концерт в прямом эфире покажет Пятый канал, а захватывающая водная феерия и проход брига «Россия» по акватории Финского залива будут транслироваться на всех центральных телеканалах страны.

«Мы в 12 часов дня по московскому времени проведем старт Общероссийского выпускного вечера, он будет проходить в течение всего дня. Завершится мероприятиями популярного фестиваля „Алые паруса“, который традиционно проходит в Петербурге. Он также будет проходить в онлайн-формате», — сообщил первый заместитель министра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

В этом году организаторы посвятили шоу 140-летию автора повести «Алые Паруса» — зрители окунутся в атмосферу произведений Александра Грина. В концертной части выступят самые известные музыканты, любимцы современной молодежи, среди которых — Дима Билан, Вера Брежнева, группа IOWA и рэпер ST.

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