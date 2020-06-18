Музыкант выиграл иск у Comedy Club из-за использования песен о русской глубинке

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Алина Потёмкина
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Артист боролся за соблюдение авторских прав с мая 2019 года.

Музыкант выиграл иск у Comedy Club из-за использования песен о русской глубинке

Фото: slavaantonov.ru

Компания Comedy Club Production проиграла в суде дело о незаконном использовании видеоролика музыканта Вячеслава Антонова. Иск был подан артистом в мае 2019 года и после некоторых заминок частично удовлетворен. Об этом говорят записи на официальном сайте Басманного районного суда Москвы.

Изначально мужчина оценил моральный и материальный ущерб от несогласованного использования его песен в миллион рублей. Суд согласился с доводами истца, но снизил размер компенсации за нарушение закона об авторских правах до 40 тысяч 800 рублей.

Комментариев от самого певца и представителей Comedy Club пока не поступало. Поет Вячеслав Антонов в основном о русской глубинке. На его YouTube-канале порядка сотни роликов: «За глубинку», «Родина», «Мечта», «Тракторист». За 11 лет существования канала он набрал 49 миллионов просмотров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Dj Tivoli прокомментировал победу в суде по делу о плагиате мелодии для хита Бузовой.

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