«Русское авось» — Dj Tivoli прокомментировал победу в суде по делу о плагиате мелодии для хита Бузовой
У мелодии «Нам будет жарко» Ольги Бузовой и Насти Кудри нашелся настоящий автор. Теперь музыканту должны выплатить более полумиллиона рублей.
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Фото, видео: ВКонтакте @tivoli_official; 5-tv.ru
Петербургский композитор Алексей Парфенов, более известный как Dj Tivoli, поделился с 5-tv.ru своими ощущениями после победы в суде по делу об использовании его мелодии в песне Ольги Бузовой и Насти Кудри «Нам будет жарко».
В первую очередь, мужчина недоумевает, почему юристы артисток не удосужились досконально проверить авторство композиции, которая быстро стала хитом.
«У них есть достаточно грамотные юристы, которые составляют договора с авторами песни. Но они не проверили информацию со стороны тех, кто ее делал. Какое-то русское авось», — сказал он.
Несмотря на то, что теперь Кудри, на которой зарегистрировано авторство «Нам будет жарко», должна выплатить Алексею более полумиллиона рублей, изначально он денег не хотел, а только признания его интеллектуальной собственности.
Музыкант надеется, что его прецедент послужит хорошим примером как для недобросовестных, либо невнимательных артистов, так и для талантливых авторов будущих хитов.
«Эти ситуации происходят ежедневно в России. Люди должны видеть, что можно добиться справедливости», — резюмировал он.
Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Алексея Парфенова, известного как Tivoli, о защите исключительного права, и обязал представителей певицы Анастасии Кудри выплатить автору музыки компенсацию в размере 546 840 рублей. 5-tv.ru подробно рассказывал об этой судебной тяжбе.
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