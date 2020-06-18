Российский шоумен и телеведущий Максим Галкин с самого утра принимает поздравления: 18 июня прославленному юмористу исполняется 44 года. Первыми поздравить Галкина поспешили самые близкие люди — супруга Алла Пугачева и очаровательные дети Лиза и Гарри Галкины.

На рассвете близнецы позвали папу на приусадебный участок, где его ждал настоящий сюрприз: на площадке возле замка стояли родственники, а по центру — малыши. Держа в руках букеты из ирисов и роз, Гарри и Лиза прочитали трогательное стихотворение по ролям. После видео с семейного мероприятия Галкин выложил в Instagram.

«В работе чтобы был успех,

В тебя мы верим, ты все сможешь!

И совместишь и труд, и смех,

Да и зарплату приумножишь!

Пример всегда с тебя берем

И, поздравляя в день рождения,

одно сказать тебе хотим,

Что ты достоин восхищения!» — обратились к Максиму дети и торжественно вручили цветы.

После Лиза подарила папе шуточную картинку в витражной рамочке, где Галкин запечатлен с пальцами во рту. Таким образом дочь намекнула Максиму, что пора бы и самому следовать советам, которые он регулярно дает детям. В частности, «не брать пальцы в рот».

Instagram @maxgalkinru

В комментариях под роликом поклонники отмечали, что к своим 44 годам Максим добился не бывалых высот: построил блистательную карьеру, обзавелся прекрасной семьей и все так же обожаем публикой. В добавление к этому фолловеры обратились к Галкину лишь с единственной просьбой: всегда оставаться добрым, отзывчивым, честным, здоровым и счастливым человеком.

«С днем рождения, Максим! Вы — супер! Пожалуйста, радуйте нас подольше!»

«Здоровья, терпения, сил и вдохновения! Вы с Аллой большие молодцы!»

«С днем рождения! Оставайтесь всегда таким веселым и жизнерадостным. И радуйте нас своим талантом!»

«Самый лучший! Поздравляю!!! Максим, желаю тебе счастья, любви и наслаждения в каждом мгновении жизни!» — писали пользователи.

В свою очередь, звездные коллеги артиста посвятили ему несколько постов на личных страницах. В частности, певец и композитор Игорь Николаев еще раз напомнил Галкину, как сильно его любит, ценит и уважает.

«Дорогой Макс, ты для нас — близкий, родной человек. С днем рождения тебя, счастья и здоровья тебе и твоей любимой и прекрасной семье!» — обратился к телеведущему Николаев.

Певица Анита Цой также присоединилась к поздравлениям, отметив, что Галкин не только великий артист, но и заботливый, красивый человек с большой буквы.

«Счастья, крепкого здоровья и процветания! Большого будущего твоей замечательной семье! Аншлагов по всему миру! Мы тебя любим! Семья Цой», — обратилась к коллеге звезда.

Instagram @igor_nikolaev_music

Instagram @anitatsoy

Ранее 5-tv.ru рассказал, что разносторонний сын Максима Галкина Гарри предложил папе перекрасить замок в другой цвет.