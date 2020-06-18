«Отношений нет»: Эмин Агаларов впервые прокомментировал развод

Эмин Агаларов, тщательно избегавший темы своего развода с женой Аленой Гавриловой, впервые высказался по поводу этой личной истории. В интервью YouTube-шоу «Алена, блин» он раскрыл, когда на самом деле произошло расставание, но деликатно обошел вниманием его причину.

«Мы расстались еще до самоизоляции. Все меряют все постами в Instagram, а пост был уже после того, как мы не жили вместе. Я думаю, что это достаточно личное, причину называть не буду. Но совершенно точно расстались мы на хорошей ноте, с полным пониманием того, что у нас ребенок. Мы оба хотим быть хорошими родителями, хотим быть в контакте, чтобы ребенок не чувствовал, что какая-то война, недопонимание», — рассказал Эмин Агаларов.

Также он развеял слухи о приписываемых ему романах со звездами из своего круга. Над некоторыми предположениями он даже посмеялся и загадочно заметил, что о его отношениях не известно никому, кроме него самого.

«Если два человека в одну неделю расстались со своими половинами, это не значит, что они должны быть вместе. С Полиной Гагариной мы не вместе. Я читал, что с моей близкой подругой Юлей Барановской тоже меня уже поженили. Мы дружим. Все эти имена, которые появляются в прессе, это неправда. Отношений нет. Никто ничего не знает, кроме меня», — заключил Агаларов.

О разводе Агаларова стало известно в середине мая 2020 года. Во втором браке с моделью Аленой Гавриловой у певца родилась дочь Афина. Супруги прожили вместе два года. Всего у Эмина Агаларова четверо детей. От первого брака с дочерью президента Азербайджана Лейлой Алиевой у певца двое сыновей — Микаил и Али. Пара также удочерила девочку Амину. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как брошенная жена Эмина Агаларова грустит на фоне развода.