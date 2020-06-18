Вице-премьер Сербии прыгнул в толпу во время предвыборного митинга — видео
Свой поступок Расим Ляйич объяснил «невероятной атмосферой» мероприятия.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool, Twitter @FlyNatalija
Вице-премьер Сербии, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Расим Ляйич прыгнул в толпу со сцены во время предвыборного митинга в городе Нови-Пазар. Свой поступок 56-летний политик объяснил «невероятной атмосферой» мероприятия. На видео, которое распространилось в соцсетях, Ляйич с разбега «ныряет» в толпу своих сторонников, а люди подхватывают его, не дав упасть на землю.
«Меня призывали прыгнуть, давали знаки руками. Вероятно, думали, что я не решусь. Но меня захватила невероятная атмосфера, поэтому я просто отложил телефон в сторону и прыгнул. Я даже не думал, поймают меня или нет», — цитирует сербского министра РИА Новости.
Парламентские выборы в Сербии назначены на 21 июня. Расим Ляйич является бессменным лидером левоцентристской Социал-демократической партии Сербии и занимает различные посты в сербском правительстве с 2008 года.
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