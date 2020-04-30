Российские военные продезинфицировали этнодеревню Кустурицы

Знаменитый режиссер выразил огромную благодарность военным из России за помощь Сербии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / disinfection; 5-tv.ru

Российские военные, временно дислоцированные в Сербии, побывали в гостях у режиссера и музыканта Эмира Кустурицы.

Он устроил им экскурсию по своей этнодеревне. В качестве благодарности военные продезинфицировали территорию Древнеграда, который ежегодно посещают десятки тысяч туристов.

«Я всегда благодарю русских военных за то, что они делали, и всегда будут делать в Сербии. Это огромная помощь», — сказал Кустурица.

Российские специалисты химической и биологической защиты и военные медики прибыли в Сербию в начале апреля. Отряды продезинфицировали более ста различных объектов, в том числе больницы и дома престарелых. Наши врачи также помогали в лечении пациентов с коронавирусом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие меры безопасности из-за коронавируса введены на авиабазе Хмеймим в Сирии.

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