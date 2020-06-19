«Волонтеры Победы» встали на защиту георгиевской ленточки в Риге

В Риге «Волонтеры Победы» встали на защиту георгиевской ленточки. Сейм Латвии хочет законодательно запретить ее использование на массовых мероприятиях. Якобы она создает угрозу демократии и безопасности. И это у многих вызвало удивление, люди не понимают, как символ победы над фашизмом может кому-то угрожать.

«Мы как использовали, так и будем использовать ленточку 9 мая. Это будет первый закон, который мы будем осознанно не выполнять», — сказал председатель Русского союза Латвии Мирослав Митрофанов.

По мнению волонтеров, законопроект о запрете георгиевской ленточки лишний раз доказывает, что власть в Латвии пытается исказить историю.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Юрмале ресторатор не пустил в кафе гостей с георгиевскими лентами. Однако, оказалось, что столь «высокие принципы» может победить жажда наживы.