Отмену блокировки Telegram прокомментировали в Мосгорсуде

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Светлана Александрова
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Ранее о снятии наложенных на мессенджер в России ограничений сообщил Роскомнадзор.

Отмену блокировки Telegram прокомментировали в Мосгорсуде

Фото: ТАСС / Андрей Гордеев

Роскомнадзор вправе исполнять или не исполнять решение суда о блокировке Telegram, поскольку сам же является и истцом, и исполнителем. Так отмену наложенных на мессенджер ограничений прокомментировали в Мосгорсуде.

«Вопросы исполнения решения в данном случае находятся в компетенции истца по делу. С учетом того, что истец и исполняющий орган в одном лице, само исполнение на его усмотрении», — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы Мосгорсуда Ульяну Солопову.

Собеседник агентства отметила, судебное решение о блокировке мессенджера вышестоящими инстанциями не отменялось, суд направил документы «для исполнения решения по удовлетворенным требованиям Роскомнадзора».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ростелеком по согласованию с генпрокуратурой решил снять ограничения с мессенджера Telegram, введенные в России в 2018 году.

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