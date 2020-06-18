Отмену блокировки Telegram прокомментировали в Мосгорсуде

Роскомнадзор вправе исполнять или не исполнять решение суда о блокировке Telegram, поскольку сам же является и истцом, и исполнителем. Так отмену наложенных на мессенджер ограничений прокомментировали в Мосгорсуде.

«Вопросы исполнения решения в данном случае находятся в компетенции истца по делу. С учетом того, что истец и исполняющий орган в одном лице, само исполнение на его усмотрении», — цитирует ТАСС руководителя пресс-службы Мосгорсуда Ульяну Солопову.

Собеседник агентства отметила, судебное решение о блокировке мессенджера вышестоящими инстанциями не отменялось, суд направил документы «для исполнения решения по удовлетворенным требованиям Роскомнадзора».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ростелеком по согласованию с генпрокуратурой решил снять ограничения с мессенджера Telegram, введенные в России в 2018 году.