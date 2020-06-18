Теперь скачивать можно легально: Роскомнадзор снял ограничения с Telegram

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Виктория Андреева
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В ведомстве объяснили, чем обусловлено решение разблокировать мессенджер.

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Фото, видео: ТАСС / Андрей Гордеев

Роскомнадзор объявил о снятии ограничений с мессенджера Telegram. Официальное заявление опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что данное решение было принято по согласованию с представителями Генпрокуратуры. В частности, после заявления создателя Telegram Павла Дурова о стремлении активно противодействовать терроризму и пресекать любые попытки экстремистов воздействовать на аудиторию посредством мессенджера.

«Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму. <…> Готовы взаимодействовать со всеми интернет-компаниями, работающими на территории страны, для оперативного пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотиков», — отмечается в сообщении.

Известно, что официальный запрет на использование данного мессенджера был наложен по постановлению Таганского районного суда Москвы в апреле 2018 года. Данное решение было обусловлено отказом владельцев предоставить Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи дешифрования сообщений. По закону это — необходимость, обусловленная обеспечением безопасности граждан на всех уровнях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что основатель Telegram Павел Дуров пригрозил владельца Facebook судом за публикацию мошеннических объявлений от его имени.

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