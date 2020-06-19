Оленя с автопокрышкой на шее запечатлели камеры в США

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Светлана Александрова
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Видео опубликовала природоохранная служба Колорадо, напомнив людям о необходимости убирать за собой.

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Фото, видео: Bill Allsopp/LOOP IMAGES

Олень с болтающейся на шее автомобильной покрышкой замечен в одном из лесов в американском штате Колорадо. Печальную картину запечатлела установленная в охраняемой зоне камера наблюдения. Видео опубликовал в своем официальном аккаунте в Twetter местный Совет по паркам и дикой природе, следящий за состоянием четырех десятков парков и тремя сотнями областей дикой природы в Колорадо.

Twitter @CPW_NE

Сотрудники природоохранного ведомства очередной раз напомнили любителям загородного отдыха и автомобилистам о необходимости убирать за собой. И не только гамаки и декоративные фонарики, которые представляют опасность для птиц и животных. При этом они предупредили, что при обнаружении крупного зверя, у которого что-либо застряло в рогах, не стоит пытаться помочь ему самостоятельно, лучше позвонить специалистам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о законопослушном олене из Японии, который стал героем интернета: свободно гуляющее по городу животное соблюдает правила дородного движения и переходит оживленную трассу строго по «зебре», предварительно пропустив поток машин.

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