Соблюдающий ПДД олень из Японии стал героем интернета
Дисциплинированное животное стояло на оживленной городской улице до тех пор, пока поток машин не остановился. Лишь тогда олень перешел дорогу по «зебре».
Закрыть
Смотрите также:
Захарова показала фото последствий нападения грузинских журналисток на делегацию РФ в Женеве
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Звезда «Папиных дочек» в распахнутом плаще показала идеальную растяжку
«Девушка Джеймса Бонда»: Шпица в облегающем платье прогулялась по Нью-Йорку
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Пять самых опасных энергетических вампиров среди знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Robin Loznak; 5-tv.ru
Олень из Японии стал героем интернета. В сети набирает популярность видео, на котором животное стоит на оживленной городской улице у пешеходного перехода и пропускает поток машин. Лишь когда водители остановились, олень перешел дорогу по «зебре».
Более дисциплинированный и терпеливый, чем большинство людей, отмечают комментаторы.
Кадры сняты в Японии, где оленей считают священными животными, они живут в парках и свободно гуляют по улицам.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором индюки в Пушкине обругали водителя, пытавшегося прогнать их с проезжей части.
Нашли ошибку?