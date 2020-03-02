Соблюдающий ПДД олень из Японии стал героем интернета

Олень из Японии стал героем интернета. В сети набирает популярность видео, на котором животное стоит на оживленной городской улице у пешеходного перехода и пропускает поток машин. Лишь когда водители остановились, олень перешел дорогу по «зебре».

Более дисциплинированный и терпеливый, чем большинство людей, отмечают комментаторы.

Кадры сняты в Японии, где оленей считают священными животными, они живут в парках и свободно гуляют по улицам.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором индюки в Пушкине обругали водителя, пытавшегося прогнать их с проезжей части.