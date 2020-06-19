Семилетний ребенок погиб от удара молнии на берегу Финского залива в Петербурге
ЧП произошло вечером 18 июня.
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Фото, видео: Zuma\TASS, 5-tv.ru
Семилетний мальчик скончался в результате удара молнии в Петербурге. Трагедия произошла в Петродворцовом районе Северной столицы вечером 18 июня.
По информации 5-tv.ru, около 20:20 на пляже Финского залива у ресторана отеля «Домик у причала» в семилетнего ребенка ударила молния. Известно, что он отдыхал вместе с родителями в загородном отеле. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мальчика.
На данный момент устанавливаются обстоятельства трагедии.
Ранее 5-tv.ru писал, что в Санкт-Петербурге южные районы города остались без электричества из-за разбушевавшейся грозы.
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